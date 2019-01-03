Yine Antalya ve yine doğaya inat bir tahsis, ‘Ekoturizm mi? Rant mı?’ sorularını gündeme getirdi. Dünyada ki sayılı doğal turizm alanlarından biri olan Sorgun ormanlarına kepçeler, bu kez Aquapark ve turizm tesisi yapımı için girdi. Bölgeye has doğal doku zarar görmeden yanlıştan dönülmesini talep eden meslek örgütleri, tüm Antalya milletvekillerini göreve çağırdı.

Manavgat'ın kalbinde, 70 bin metrekarelik alanda turizm tesisi ve Aquapark yapımı için düğmeye basıldı. İlk hamlede binlerce ağaç kesildi. Ancak meslek odalarına göre zarar bununla da kalmayacak. Bölgenin ekosistemi içinde yer alan Manavgat Çayı ve Titreyen göl de tehdit altında...



Adını efsanede ki kuşların kanat çırpışı ile ince ince dalgalanmasından alan Titreyengöl, o 250 kuş türünü ve yöreye has endemik türleri hâla barındırıyor. Bakanlığın onayıyla yapılması planlanan Aquapark, Sorgun ormanının tam ortasında ve Manavgat ırmağının sınırlarında yer alıyor. Yani tesis, yalnız binlerce ağacı değil, bu eşsiz doğal sistemi de yok edecek.



Peyzaj Mimarları Odası Antalya ve Manavgat Şubeleri bu tahsisin iptal edilmesini talep ediyor. Antalya Şube İkinci Başkanı Zübeyde Özkan, proje aşamasında peyzaj planlarının eklenmemesi yüzünden doğal dokunun hızla bozulduğunu kaydetti.



Özkan, dünyada ekolojik değerlerin artık büyük ekonomiler yarattığına dikkat çekti.



Proje sahibi firma yetkilisinin, kesilen binlerce ağaçla ilgili '1 yerine 3 dikme' sözü ise, Antalya Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Teoman Akçalı’dan böyle yanıt buldu;



Bölgede yapılan eylemde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, daha önce bu tahsisin yapılmaması için girişimde bulunduklarını söyledi.



İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çolak'ın da destek verdiği eylemde Manavgatlı yurttaşlar deniz ve ırmağıyla bölgenin zaten doğal bir su parkı alanı olduğunu belirtti.



Oda Yöneticileri tüm Antalya Milletvekillerine taleplerini içeren mektup gönderdi. Vekilleri Manavgat'a sahip çıkmaya çağırdı.







HABER-KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY

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