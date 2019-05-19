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Sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyorlar

Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssü, Van'ın Muradiye ilçesinde bulunuyor. Orada görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyorlar

Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, yılın 9 ayını bu karlı dağlarda geçiriyor. Sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyorlar.

Son teknolojiyle donatılan radar üssünde gökyüzünü kontrol eden Türk ordusu, havadan gelebilecek her türlü tehdide karşı teyakkuzda.

Onlar adeta, Türkiye'nin "gökyüzündeki gözleri".

Ülkenin en doğusundaki radar üssünde görevli Mehmetçik, zorlu arazi şartlarına rağmen görevini en iyi şekilde icra ediyor.

3 bin 100 rakımlı tepedeki radar Türk hava sahasını en iyi şekilde koruyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #van
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