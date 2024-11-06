Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi
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TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: TRT Haber

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