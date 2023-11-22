Sosyal Medya Fenomeni Banu Parlak Gözaltına Alındı! Bakın Evinden Neler Çıktı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı.

Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

"Ne Yapalım Benim De Böyle Meraklarım Var"

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirterek, "Benim de; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" yeni demişti.

Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı Düzenlemiş Dilan Polat'ı Sorumlu Tutmuştu

Banu Parlak'ın ekim ayında İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti. 5 kurşun isabet eden merkezde maddi hasar meydana gelirken, soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Parlak saldırının ardından yaptığı paylaşımda, "Burası muz cumhuriyeti mi? Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Hiçbirinize acımayacağım. Mafyacılık oynamakla olmaz bu iş." ifadelerini kullanmıştı.