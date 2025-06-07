Sosyal medya fenomenini taciz etti, yakalandı: Savunması şaşırttı

Olay, 6 Haziran’da Kadıköy'de meydana geldi. Hyojeong Park’ın canlı yayını sırasında bir erkeğin kendisine yaklaştığı ve ardından Park’ın hızla uzaklaşarak kaçtığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçti. Şüpheli Y.Z.A., Pendik’in Kavaklıpınar Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z.A., savcılık ve mahkemede kendini şöyle savundu:

“Ben kendisine sadece ‘iyi bayramlar’ dedim ve elini öptüm. Kırmızı ışıkta beklerken poposuna dokunmadım, ancak kalabalıktan dolayı istemeden temas etmiş olabilir. Ne söylediğini anlamadığım için sadece ne dediğini anlamaya çalıştım. Cinsel saldırı ya da taciz kastım olmadı. Eğer söz veya davranışlarım yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum.”

Hakimlik sorgusunda da benzer ifadeleri yineleyen şüpheli Y.Z.A., "Kasti bir hareketim olmadı, kalabalıkta temas yaşanmış olabilir. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Ancak mahkeme, deliller ışığında şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.