Sosyal medya husumeti bıçaklı kavgaya dönüştü: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'ndeki Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ve arkadaşı Yusuf D., sosyal medya ile telefon aracılığıyla husumet yaşadıkları kişilerle yüz yüze konuşmak amacıyla bir araya geldi. Buluşma noktasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çıkan arbedede Fırat Berke Alkan ve Yusuf D. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Alkan, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yusuf D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Yürütülen takip sonucunda şüphelilerin izi kısa sürede bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda G.Ö., A.A. ve A.B.T. isimli şahısları olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari durumdaki G.Ö.'nün yakalanması için de güvenlik güçlerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Meydana gelen olayla ilgili adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.