Sosyal medya pozu pahalıya mal oluyordu! Köprüde öz çekim yaparken düşen genç kız yaralandı
Düzce'de bulunan bir yaya köprüsünde cep telefonuyla fotoğraf çekilmek isteyen 20 yaşındaki genç kız, aniden dengesini kaybederek metrelerce yüksekten suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kurtarılan genç kız hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Azmimilli Mahallesi sınırları içerisindeki Gazhane Caddesi güzergahında meydana geldi. Cadde üzerindeki yaya köprüsünden geçiş yapan A.B.G. (20) isimli genç kız, yürüyüşü esnasında öz çekim yapmak için durakladı.
Köprü üzerinde fotoğraf çekilmeye çalıştığı sırada aniden dengesini yitiren genç, doğrudan Asar Deresi'ne düştü. Genç kızın sulara kapıldığını ve yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Bu ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, derenin içerisine girerek A.B.G.'ye ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda genç kız bulunduğu yerden güvenli bir biçimde çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yaralı kıza ilk müdahale gerçekleştirildi. Yapılan acil müdahalenin ardından ambulansa alınan A.B.G., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi sürecine başlandı.
Hastanede kontrolleri devam eden genç kızın güncel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.