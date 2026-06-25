Sosyal medya pozu pahalıya mal oluyordu! Köprüde öz çekim yaparken düşen genç kız yaralandı

Köprü üzerinde fotoğraf çekilmeye çalıştığı sırada aniden dengesini yitiren genç, doğrudan Asar Deresi'ne düştü. Genç kızın sulara kapıldığını ve yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Bu ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.