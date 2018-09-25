Kırşehir'de yaşayan bir kadını sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, 3 bin 200 lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri Mersin'de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'de yaşayan 21 yaşındaki E.B isimli kadın, sosyal medyadaki bir hesaptan bağlantıya geçtiği kişilerle yasa dışı yollarla bahis oynadı.



Bu kişilerin adına kupon yaptığını ve 26 bin lira kazandığını belirtmesi üzerine E.B, parayı almak için kendisinden "vergi" adı altında istenen miktarı verilen hesaba yatırdı. 3 seferde 3 bin 200 lira yatıran E.B, bu kişilerin daha fazla para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada zanlıların Mersin'de olduğu belirlendi.



Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla zanlılar O.S, M.Ş. ve K.Ç'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. tutuklanırken, M.Ş ve K.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.