Balıkesir'de kendisiyle evlenmek istemeyen kızın annesi ve iki kardeşini tüfekle öldüren, genç kız dahil 4 kişiyi de yaralayan zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde sevdiği kızı vermeyen ailenin evinde tüfekle ateş açan ve kızın annesi ile iki kardeşini öldürüp 4 kişiyi yaralayan genç, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 26 kilometre uzaklığındaki Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde Ali S. (26), Gülşen Çetinkaya'yı (18) kendisine vermedikleri için aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine gitti.



Elindeki iki tüfekle binanın önünde rastgele ateş eden Ali S, daha sonra içeri girerek Çetinkaya ailesine ve evde bulunanlara ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Kızın annesi Melike (38) ile kardeşleri Ebru (16) ve Tuncay Çetinkaya (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Gülşen Çetinkaya ve diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren ise yaralandı.



Saldırgan olay yerinden kaçtı



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S'yi yakalamak için çalışma başlatan Balıkesir ve Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının ailesiyle görüşmeler yaptı.



Teslim olmayı kabul eden cinayet zanlısı, saklandığı ahırda gözaltına alındı. Suç aletleriyle jandarma karakoluna getirilen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



"Eve geldiğimde çocuklarım yerde yatıyordu"



Saldırıda eşi ile iki çocuğunu yitiren, diğer iki çocuğu yaralanan Hasan Çetinkaya, evde bulunmadığı sırada gerçekleşen olayın ardından büyük şok yaşadı.



Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eve geldiğimde çocuklarım yerde yatıyordu. Eşim, oğlum, iki kızım, bir de ufak oğlum saldırıya uğramış. Eşim, kızım ve oğlum yaşamını yitirdi." dedi.



Hasan Çetinkaya'nın kardeşi Hatice Küçük de olay anında evde olmadığını, saldırıyı duyup geldiğini söyledi.



Yengesi ve iki yeğeninin yaşamını yitirdiğini anlatan Küçük, saldırının nedenine ilişkin bilgisinin olmadığını dile getirdi. Silah seslerini duyarak eve koştuğunu belirten bir mahalle sakini ise olay yerine vardığında saldırganı elindeki tüfekle kapıya, pencereye vurarak kırdığını gördüğünü ifade etti.