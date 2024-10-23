Sosyal medyada FETÖ avı! Aralarında firari Hakan Şükür'ün de bulunduğu hesaplara engel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ propagandasına karşı '7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında' dedi. FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün de aralarında bulunduğu, FETÖ'ye bağlı 119 sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. İşte sosyal medyanın gündemine düşen o liste...

Mert Sagit Mert Sagit
Sosyal medyada FETÖ avı! Aralarında firari Hakan Şükür'ün de bulunduğu hesaplara engel
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından 119 sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. O hesaplardan birinin de Hakan Şükür'e ait olduğu ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır.

Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında!

119 FETÖ'CÜYE ERİŞİM ENGELİ

Yelikaya'nın açıklamalarının ardından FETÖ propagandası yaptığı tespit edilen 119 hesaba erişim engeli getirildi. Hesaplardan birinin sahibinin FETÖ firarisi Hakan Şükür olduğu öğrenildi. İşte X'te erişim engeli getirilen o hesaplar:

@_teberruken
@BahadrKk14
@HasanDursun60
@1annekartal
@bilalogutcu
@HrSes3
@A_Fettah_Sahin
@birkitapeditoru
@IzmirMus
@AbrahamRealrock
@biten_hayatlar
@ihsanali_s
@AdaletYolcusu4
@Bunyamin_Atmaca
@ihsanylmz
@AfsinSuleyman
@caapulcukiz
@ilkergultekin71
@AhmettDonmez
@candundaradasi
@ilyaSenoglu
@akinipek01
@Cemrebirand1
@ismailykaya
@aktasglin
@CicekYurdal
@JudgeAydin
@ali_alitutar
@DrBekirCINAR
@KaGundemi
@AliEmirPakkan
@DrCemilCelik25
@kemalsimsek
@Alii_Bilgen
@EminAhmed_72
@KenezLevent
@alpertekin1923
@Emineer56800191
@khksrtp
@amberinzaman
@Eref75347266
@KocasakalSerhat
@anl_hacer
@EsraTerziolu4
@Lermi1461
@arzuyldzz
@Ezginintwiti1
@LeventKenez
@asim_yildirim
@gbnbfra
@Mekar_45
@Askeriogrenci16
@gulecyuzk
@Mertznc1
@ay_moon_ay
@halid_mehmed
@MGuler7176
@Mikeusa111
@salihtraih0
@Tr724com
@MoonStar_TV
@savasgnc
@trkocmehmet
@MrZambak
@sedatlaciner
@tunabeklevic
@MstSelanik
@selahattinsevi
@UurPola37357319
@MuhammedSaban_
@serturk42
@vatanevladi321
@mukaddessultan
@sevincozarslan
@Vefal33
@muratcetiner
@seyyahtalikemal
@VictimLaborers
@MusaUYAR_EU
@Sinanaga64
@VuralErgul2
@myikar
@sitikozcan
@WomanJudgeTR
@necdet_celik
@suleymanbozoglu
@YasinAtikNJ
@Nevbahar2019
@superman2na
@YcelGke1162246
@Omer__Sever
@supermenlikzor
@yuxelkaya
@ortoy2
@tanikunal
@OzgurlukYolumuz
@TarikToros
@Penzade
@taskiranbusra
@PersecutedCadet
@Teachers672
@ProfElvanAktas
@tivitvitiratilir
@Reyhaninandi
@TOMerGuler
@Rusencolak053
@tosun62001

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