Sosyal medyada “İncinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz kamyonda ölü bulundu

Konya’nın 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde, sosyal medyada “İncinmişsin” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz (42) ölü bulundu.

Zafer Samancı’nın haberine göre, bölgedeki esnaf, park halindeki bir kamyonda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri bölgeyi incelemeye aldı ve ölümle ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Hasan Yılmaz, dört yıl önce çektiği “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınmış, sosyal medyada “Hasan Abi” olarak bilinir hale gelmişti. Milyonlarca kez izlenen video sonrası kısa sürede popüler olan Yılmaz’ın diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.