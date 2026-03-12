Sosyal medyada şok paylaşım: İzmir’de çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

İzmir'de küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturtarak görüntülerini sosyal medyada yayınlayan Bilal K. gözaltına alındı.

Sosyal medyada şok paylaşım: İzmir’de çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
11 Mart tarihinde İzmir'de meydana gelen olayda, Bilal K. isimli bir şahıs küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturttuğu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli baba hakkında kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan Bilal K. gözaltına alındı. Şahıs, yasal işlemlerinin yapılması amacıyla Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

ŞÜPHELİNİN ADLİ SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Emniyetteki işlemleri sırasında şüpheli Bilal K.'nin adli sicil kaydı da incelendi. Yapılan inceleme sonucunda şahsın çok sayıda suçtan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

Bilal K.'nin emniyet dosyasında ''Kişisel verilerin kaydedilmesi yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ihlali, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele'' suçlarından kaydının yer aldığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

