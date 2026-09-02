Sosyal medyada tehdit ve tepki çeken paylaşımlar! 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan şahısla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada, şahsın paylaşımlarının halk arasında korku ve panik oluşturacak nitelikte olduğu belirlendi.

HESAP YÖNETİCİSİ TEKNİK TAKİPLE TESPİT EDİLDİ

Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını ortaya çıkardı. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit', 'Müstehcenlik' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Gözaltına alınan anne ve baba ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.