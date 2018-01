Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Patnos İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede oturan N.D, O.K, V.B. ile A.N'nin sosyal medya hesaplarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde, hudut güvenliğini sağlamak için terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı harekat aleyhine paylaşımlar yaptığını belirledi.



Paylaşımlarında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve TSK'yı alenen aşağıladıkları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" belirtilen zanlılar ilçede gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.D, O.K ve V.B. sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp Patnos L Tipi Cezaevine konuldu.



Diğer zanlı A.N. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.



İlçede bir süre önce sosyal medyadaki benzer paylaşımlarıyla aynı suçu işledikleri gerekçesiyle yakalanan bir kişi tutuklanmıştı.