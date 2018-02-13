Tunceli'de, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Tunceli'de, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanları takibe aldı.



Polis ve jandarma ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilenlere yönelik operasyon başlattı.



Operasyonda, il merkezinde 1, Hozat ilçesinde 2 ve Nazımiye ilçesinde de 1 kişi gözaltına alındı.



Zanlılardan Hozat ilçesinde yakalanan H.K'nin evindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.