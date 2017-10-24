Siirt'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Kentin farklı mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar, Siirt Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.