Çanakkale'de HDP'nin eski belediye başkan adayının da arasında yer aldığı 7 kişi yakalandı

Çanakkale'de sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PYD/PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanları takibe aldı.



Sosyal medya paylaşımlarında, terör örgütü PYD/PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, HDP'nin eski Çanakkale belediye başkan adayı Rahime K'nin de arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.