Sosyal medyadan attığı mesaj babasının ölümüne neden oldu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, sosyal medya üzerinden mesaj atma iddiasıyla çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 31 Mart gecesi saat 23.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mert Taşkömür adlı şahıs, tartıştığı T.Y.’nin babası Engin Yıldız’ı bıçakladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sosyal medyadan attığı mesaj babasının ölümüne neden oldu
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İddiaya göre, T.Y., komşuları Mert Taşkömür’ün kız arkadaşı S.Ş.’ye (16) sosyal medyada mesaj attığını ve sokakta laf attığını öne sürdü. Bunun üzerine iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mert Taşkömür, Engin Yıldız’ı bacağından ve kasığından bıçakladı. Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Mert Taşkömür’ü saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, "Karşı taraf bize saldırdı. Ben kimseyi bıçaklamadım." diyerek suçlamaları reddetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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