CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Sosyal medyadan FETÖ/PDY propagandasına 5 gözaltı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Sosyal medyadan FETÖ/PDY propagandasına 5 gözaltı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 kişinin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunup FETÖ/PDY propagandası yaptığını tespit etti.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler M.K, B.K. ve Y.A. ile özel sektör çalışanı A.Y. ve C.K. eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Bakan Bak'tan yabancı sınırı açıklaması!
Sonraki Haber
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek günler sonra ilk kez tweet attı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.