Sosyal medyadan okulları tehdit etmişlerdi: Mahkemeden 7 şüpheliye kitap okuma ve özet çıkarma şartı

İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRILAR SONRASI PANİK YARATMA GİRİŞİMİ

Operasyonun temelini 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar oluşturuyor. Bu illerde yaşanan olayların hemen ardından, İzmir'deki eğitim kurumlarını hedef alan benzer tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, halk arasında korku ve panik meydana getirmeyi amaçlayan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen 25'i suça sürüklenen çocuk ve 5'i yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli belirlenerek operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 30 şüphelinin adli süreçleri farklı kararlarla sonuçlandı. Adli kontrol kararıyla serbest kalan 25 kişiden 7'sine özel bir yaptırım uygulandı. Bu şüpheliler, hakimin belirlediği bir konuda kitap okuyacak, okudukları kitaptan 15 sayfalık bir özet çıkaracak ve konuyla ilgili kompozisyon yazacak.

Mahkeme, adli kontrol şartı uygulanan diğer şüphelilere ise imza yükümlülüğü ile şehir dışına çıkmama yasağı getirdi. Soruşturma kapsamındaki 1 şüphelinin gözaltındaki işlemleri ise sürüyor.