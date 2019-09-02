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Sosyal medyadan örgütlenip çöp topladılar

"Ben de varım Marmaris" diyerek sosyal medyadan örgütlenen çevreciler, 15 torba çöp topladı

Sosyal medyadan örgütlenip çöp topladılar

Marmaris'te sosyal medyada "Ben de varım Marmaris" duyurusuyla bir araya gelen Marmarisliler, çevre temizliği yaptı.

"Ben de varım Marmaris" adıyla sosyal medyada platform oluşturan çevre gönüllüleri bir araya gelerek Beldibi Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Gençlerin ve çocukların da ilgi gösterdiği etkinlikte 15 torba çöp toplandı.

Organizasyonu "Ben de varım Marmaris" isimli sosyal medya sayfası üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten öğretmen Pelin Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için çocuklarla çöp topladıklarını, her ay temizlik etkinliğini düzenleyeceklerini söyledi.

Toplanan çöpler temizlik ekipleri tarafından katı atık depolama tesisine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #temizlik #sosyal medya #Marmaris #cop
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