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Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

TTB bildirisiyle ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Akbay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

 Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bildirisiyle ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 2 Şubat'ta gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay ile Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Hamit Kurt'un da aralarında olduğu 5 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açılan soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye gönderildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Tabipleri Birliği #Songül Akbay #Ankara Cumhuriyet Başsavcılı
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