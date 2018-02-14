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Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Bingöl'de gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi

Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Bingöl'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunanlara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bingöl'de aynı soruşturma kapsamında önceki gün düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör soruşturması #bingöl
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