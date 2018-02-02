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Sosyal medyadan terör propagandası iddiasına gözaltı

Sinop'ta Zeytin Dalı Harekatı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sosyal medyadan bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası iddiasına gözaltı

Sinop'ta Zeytin Dalı Harekatı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sosyal medyadan bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sosyal medya hesaplarında bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" suçlarını işledikleri belirlenen 5 kişiden 2'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sosyal medya
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