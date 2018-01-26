Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatı bahane ederek sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları, gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları, basın açıklaması ve eylemlere katıldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.