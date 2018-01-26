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Sosyal medyadan terör propagandasına 3 tutuklama

Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 tutuklama

 Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatı bahane ederek sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları, gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları, basın açıklaması ve eylemlere katıldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #Sosyal medyada terör propagandası #malatya #3 kişi tutuklandı
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