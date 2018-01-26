Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatı bahane ederek sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları, gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları, basın açıklaması ve eylemlere katıldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
Malatya'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.