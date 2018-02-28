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Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Van'da, TSK'nın yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Van'da, Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada terör propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatının ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan kişileri takibe aldı.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda il genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, TSK'nın yürüttüğü, "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan il merkezinde 3, Gevaş'ta 2 ve Erciş'te 2 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sosyal medya #terörle mücadele #terör propagandası #zeytin dalı harekatı
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