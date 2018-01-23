Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya üzerinden PYD/PKK/YPG propagandasından tutuklu yargılanan 2 kişiyi 5'er yıl, bir kişiye ise 3 yıl 9 ay hapse mahkum etti

Şanlıurfa'da, terör örgütü PYD/PKK/YPG soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 kişiye 5'er yıl, bir kişiye ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Yasin Pişkin, İsa Özgüldü ve Kemal Basyan ile avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları paylaşımlarla sanıkların terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiğini belirtti.



Cumhuriyet Savcısı değerlendirmesinde, zanlıların kuvvetli delil durumunun dikkate alınarak, cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



Son sözü sorulan sanıklar üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat taleplerinde bulundu.



Mahkeme heyeti "terör örgütü propagandası" suçundan Pişkin ile Özgüldü'ye 5'er yıl, Basyan'a ise 3 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.