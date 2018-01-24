Siirt'te Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı

Siirt'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, TSK'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medyada açtıkları hesaplarından terör örgütleri propagandası yapan ve gerçek dışı bilgiler paylaşan şahıslar takip edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada gerçek dışı bilgiler paylaşan ve harekatı provoke eden 10 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.