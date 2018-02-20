Kayseri'de, HDP eski il yöneticisi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan HDP'nin eski il yöneticisi Seyithan Kılıç'a, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kılıç ve avukatı hazır bulundu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Kılıç, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, sanık Kılıç'a, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.



Heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

