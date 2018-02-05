Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı

Tekirdağ'da Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, harekata ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri tespit etti.



Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.S. ve T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

