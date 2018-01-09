Bir gecede 2 market soyan hırsızlar yakayı ele verdi. Jandarma, 20 bin liralık sigara ile bir tabanca çalan hırsızları güvenlik kameralarından tespit etti.

Tanınmamak için kamufle oldular ancak işe yaramadı. Bir gecede 2 marketi soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı.



Adres bu kez Bursa. 4 hırsız Karacabey ve Mudanya ilçelerinde kiraladıkları otomobille iki ayrı markete girip 20 bin liralık sigara ile bir tabanca çaldı.



Hırsızlardan biri dışarıda gözcülük yaparken 3'ü de marketteki sigaraları ve buldukları bir tabancayı çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



İhbar üzerine jandarma soruştuma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakasını tespit ettiği beyaz renkli bir otomobile ait bilgilere ulaştı. Kiralık olduğu belirlenen otomobili kiralayanların kimlikleri belirlendi. ES //

4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



İki şüpheli tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarına karışan 17 yaşındaki Ü.K. ise aranıyor.







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