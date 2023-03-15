Soylu: "Dört vatandaşımız sel sularına kapıldı"

Bakan Soylu, şiddetli sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:

- Gece itibarıyla başlayan şiddetli yağış maalesef sele döndürdü. 4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti. Arama kurtarma ekiplerimiz buldu. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor. Bütün derede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel, dün, bugün ve ondan önceki gün ve kısmen de yarın için esas itibarıyla tüm bölgeye uyarımızdı. Gerekli tüm uyarılar da yapıldı. Fakat maalesef böyle bir 4 kaybımız oldu, şu anda 3'ü ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Allah rahmet eylesin. Olay olur olmaz tüm ilçelerde bulunan arkadaşlarımız yakın bölgede bulunan arkadaşlarımız, Adıyaman'da bulunan Kayseri ve Tunceli valilerimiz, Gölbaşı'nda bulunan Tokat valimiz, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, kurtarma ekipleri ve iş makinalarıyla buraya intikal ettiler. Şu anda arama kurtama çalışmaları devam ediyor.