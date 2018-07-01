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Sözleri pes dedirtti

Mersin'de bir marketten içinde 250 bin TL bulunan kasayı çaldıkları belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı. 4 kişinin tutuklandığı olayla ilgili zanlıların adliyeye sevki sırasında, hırsızlardan biri, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Gayrimeşru ölmez" demesi dikkat çekti.

Sözleri pes dedirtti

24 Haziran'da Akbelen Bulvarı üzerindeki bir markete giren 2 kişi, içerisinde 250 bin TL bulunan çelik para kasasını araca yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah kasanın çalındığını fark eden işyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan  Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı  çalışma sonucu aralarında işyeri çalışanlarının da bulunduğu H.Y., S.G., A.B., Y.K.Y., F.F. ve Y.E.  gözaltına alıp, bulunan bir miktar parayı işyeri sahibine teslim etti.

Emniyette sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y.,  gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Buradan gayrimeşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Gayrimeşru ölmez. Yemeyenin malını yerler" dedi. Şüphelilerden H.Y., S.G., A.B. ve Y.K.Y., tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler; #Hırsız
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