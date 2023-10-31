Sporcular Tarlaya İndi 'Kadına Şiddete Hayır' Dedi

Türkiye’nin deveci ve santa maria armudunun yüzde 50’sine yakınını tek başına karşılayan Bursa’nın Gürsu ilçesinde armut hasadı kadına karşı şiddete yönelik oluşturulan sosyal farkındalık çalışması ile başladı.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte bu anlamlı ve dikkat çeken projeye katılan farklı branşlarda dereceye giren başarılı kız sporcular, kadına şiddete hayır dedi.



Gürsu’nun sembolü armudu ve sosyal farkındalık mesajını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’nun şampiyon kızlarıyla tarlaya girdi, armut topladı.



