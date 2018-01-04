banner962
Erdoğan: Yeni döneme girdik
Erdoğan: Yeni döneme girdik
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
Hazinedar'dan ilk açıklama
Hazinedar'dan ilk açıklama
Mersin'de okullar tatil edildi
Mersin'de okullar tatil edildi

Su biriken yolda mahsur kalan otomobil çekildi

Adana'da, yağmur nedeniyle su biriken yolda kalan aracın içindekiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, araç iş makinesiyle çekildi

Su biriken yolda mahsur kalan otomobil çekildi

 Adana'da yağmur nedeniyle su birikintisi oluşan yolda mahsur kalan aracın içindekiler kendi imkanlarıyla çıkarken, araç iş makinesiyle çekildi.

Kentte etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şükrü Arslan'ın kullandığı 01 BM 732 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi Çimento Kavşağı'nda su biriken yolda mahsur kaldı. Araçtaki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yaklaşık 1,5 saat suda kalan araç, iş makinesiyle çekildi.

Arslan, yolda bu miktarda su biriktiğini tahmin edemediğini, yola girdiğinde suda mahsur kaldığını belirtti. Arslan, çevreye herhangi bir uyarıcı levha konulmadığını savundu.

Etiketler; #su baskını #adana
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Türkiye'de her 4 kişiden 1'i öğretmen olmak istiyor.
Sonraki Haber
İstanbul'daki iş adamlarının “FETÖ'ye himmet“ davası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.