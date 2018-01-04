Adana'da, yağmur nedeniyle su biriken yolda kalan aracın içindekiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, araç iş makinesiyle çekildi

Adana'da yağmur nedeniyle su birikintisi oluşan yolda mahsur kalan aracın içindekiler kendi imkanlarıyla çıkarken, araç iş makinesiyle çekildi.



Kentte etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Şükrü Arslan'ın kullandığı 01 BM 732 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi Çimento Kavşağı'nda su biriken yolda mahsur kaldı. Araçtaki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yaklaşık 1,5 saat suda kalan araç, iş makinesiyle çekildi.



Arslan, yolda bu miktarda su biriktiğini tahmin edemediğini, yola girdiğinde suda mahsur kaldığını belirtti. Arslan, çevreye herhangi bir uyarıcı levha konulmadığını savundu.