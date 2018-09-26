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Su borusunun içine düşen işçinin cesedi bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde içme suyu şebekesindeki arızayı gidermeye çalışırken 500'lük borunun içine düşerek akıntıya kapılan belediye işçisinin cesedine ulaşıldı

Su borusunun içine düşen işçinin cesedi bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde 500'lük içme suyu borusunun içine düşen belediye işçisinin cesedi bulundu.

Yukarı Işıklı Mahallesi'nde ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışırken dengesini kaybederek 500'lük su borusunun içine düşen İrfan İşleyen'i (47) arama çalışmaları tamamlandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucunda İşleyen'in cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta Afet Küme Evler mevkisinde bulundu.

İşleyen'in cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #su borusu #işçi #van #AFAD #UMKE
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