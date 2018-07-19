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Su dağıtan çocuğa tokat kamerada

İzmir'in tarihi Kemeraltı çarşısında mobiletiyle su dağıtan çocuğun, yanından geçtiği bir kişi tarafından darbedilmesi kameraya yansıdı

Su dağıtan çocuğa tokat kamerada

 İzmir'de mobiletiyle su dağıtan bir çocuğun yanından geçtiği kişi tarafından tokatlanması, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş yerinin güvenlik kamerasına, çocuğa art arda tokat atan iki kişinin görüntüleri kaydedildi. 

İpek Pazarı Caddesi'nde daha önce de Suriyeli bir çocuğun yere düşürülerek dövüldüğü yerde yaşanan olayın görüntülerinde, mobiletiyle su taşıyan bir çocuk iki kişi tarafından durduruluyor. 

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler, çocukla konuştuktan sonra yüzüne tokat atıyor. 

Görüntülerin devamında kişilerden biri çocuğun çenesini tutarak bir tokat daha atarken durumu gören çevredeki esnaf olaya tepki gösteriyor. 

Esnafın ağlayan çocuğu sakinleştirmesi ve şahısların yanlarına gelen arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaşması görüntülerde yer alıyor. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #sucu #tokat #izmir #kemeraltı
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