Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs tutuklandı!

Kastamonu'da su faturası yüzünden tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs tutuklandı.

Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs tutuklandı!
Editör: Metehan Gül

Olay, 28 Nisan tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi’nde meydana geldi.

Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs tutuklandı! - Resim : 1

Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi. 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen su parasını ödemeyeceğini söyleyince Mehmet Depişgen ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Mehmet Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Mehmet Depişgen, yapılan sağlık kontrolünün ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs tutuklandı! - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kastamonu # su faturası # muhtar
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