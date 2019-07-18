​Su kabağının sanata dönüşme serüveni

Antalya’da Alanya'nın bereketli topraklarında yetişen su kabakları, antik çağdan beri insanlığın araç gereçleri arasında yerini alıyor. Kimi zaman bir su tası ya da matara, bir tuz kabı, kimi zaman da balıkçıların ağ şamandırasıydı. İşte o kabaklar bugün yeni bir solukla, büyülü renk ve desenlerde mekan aydınlatmaları olarak karşımıza çıkıyor.

Doğanın armağanlarının özenle saklandığı sanatların yanına ışıltısını ekleyen bir yaratım; su kabağı lambası…



Su kabağı, antik çağdan bu yana insanlığın farklı araç gereçleri arasında yer alıyor. Antalya’da Alanya ilçesinin bereketli topraklarında yetişiyor.



Tohumdan, nakışlamasına, uzun ve emek dolu bir serüveni olan su kabağının istenen şekli alması için de olmazsa olmazları var.



Ve tabi adı üstünde; ona boy verdiren en önemli kaynak; su…



Yaz boyu önce dalında kurumaya bırakılan kabaklar, toplandıktan sonra da kış ayazında kurutuluyor.



Yetişmesi kuruması yaklaşık bir yıllık sürece yayılan kabaklar, usta ellerde şekil alıyor. 8 yıldır kabakları lambalara dönüştüren .....Ustaya göre bu eserlerde rengi ve ahengi sağlamanın da şartları var.



Ünü sınırları aşan kabak lambaları sanatı, ustasının ihracatta yüzünü güldürüyor.



Evinize ya da iş yerinize alacağınız bu ışıklı süslerin dayanıklılıkta diğer aydınlatmalardan kalır yanı yok.



Bu yaratımda ustasından kanalımıza gönül armağanı… Ustamızın emeğine sağlık…





HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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