Su kesintisi 6 saat sürecek: İlçe ilçe kesinti saatleri

İstanbullular, su kesintilerinin hangi ilçeleri kapsadığını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 25 Aralık'ta su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerin tahmini süreleri:

İstanbul'da 25 Aralık 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Süreler:

Adalar: Burga Ada Geneli, Burgaada Mahallesi

Başlangıç: 08:55

Bitiş: 15:00

Eyüpsultan: Çağlayan Sokak No 8, Mithatpaşa Mahallesi

Başlangıç: 09:40

Bitiş: 12:00

Büyükçekmece: Kumburgaz Mahallesi, Meydan Sokak, Celaliye Mahallesi, Kamıloba Mahallesi

Başlangıç: 10:01

Bitiş: 14:00

Sarıyer: Uskumru Mahallesi, Atlasçiçeği Sokak ile Sezon Sokak kesişimi

Başlangıç: 11:11

Bitiş: 17:00

Bayrampaşa: Silahdar Terfi Merkezi, Kartaltepe Mahallesi, Yıldırım Mahallesi

Başlangıç: 11:11

Bitiş: 13:30

Eyüpsultan: Silahdar Terfi Merkezi, Akşemsettin Mahallesi, Alibeyköy Mahallesi, Karadolap Mahallesi, Yeşilpınar Mahallesi, Çırçır Mahallesi

Başlangıç: 11:11

Bitiş: 13:30

Gaziosmanpaşa: Silahdar Terfi Merkezi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Karadeniz Mahallesi, Karayolları Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Merkez Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Sarıgöl Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Şemsi Paşa Mahallesi

Başlangıç: 11:11

Bitiş: 13:30

Beykoz: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Seyfi Baba Sokak, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Soğuksu Mahallesi, Çubuklu Mahallesi, Çiğdem Mahallesi, İncirköy Mahallesi

Başlangıç: 11:31

Bitiş: 17:00

İstanbullular, su kesintileri nedeniyle hazırlıklı olmalı ve suyu daha verimli kullanmaya özen göstermelidir.