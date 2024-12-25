Su kesintisi 6 saat sürecek: İlçe ilçe kesinti saatleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Aralık 2024 Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini duyurdu.
İstanbullular, su kesintilerinin hangi ilçeleri kapsadığını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 25 Aralık'ta su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerin tahmini süreleri:
İstanbul'da 25 Aralık 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Süreler:
Adalar: Burga Ada Geneli, Burgaada Mahallesi
Başlangıç: 08:55
Bitiş: 15:00
Eyüpsultan: Çağlayan Sokak No 8, Mithatpaşa Mahallesi
Başlangıç: 09:40
Bitiş: 12:00
Büyükçekmece: Kumburgaz Mahallesi, Meydan Sokak, Celaliye Mahallesi, Kamıloba Mahallesi
Başlangıç: 10:01
Bitiş: 14:00
Sarıyer: Uskumru Mahallesi, Atlasçiçeği Sokak ile Sezon Sokak kesişimi
Başlangıç: 11:11
Bitiş: 17:00
Bayrampaşa: Silahdar Terfi Merkezi, Kartaltepe Mahallesi, Yıldırım Mahallesi
Başlangıç: 11:11
Bitiş: 13:30
Eyüpsultan: Silahdar Terfi Merkezi, Akşemsettin Mahallesi, Alibeyköy Mahallesi, Karadolap Mahallesi, Yeşilpınar Mahallesi, Çırçır Mahallesi
Başlangıç: 11:11
Bitiş: 13:30
Gaziosmanpaşa: Silahdar Terfi Merkezi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Karadeniz Mahallesi, Karayolları Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Merkez Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Sarıgöl Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Şemsi Paşa Mahallesi
Başlangıç: 11:11
Bitiş: 13:30
Beykoz: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Seyfi Baba Sokak, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Soğuksu Mahallesi, Çubuklu Mahallesi, Çiğdem Mahallesi, İncirköy Mahallesi
Başlangıç: 11:31
Bitiş: 17:00
İstanbullular, su kesintileri nedeniyle hazırlıklı olmalı ve suyu daha verimli kullanmaya özen göstermelidir.