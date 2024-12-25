Su kesintisi 6 saat sürecek: İlçe ilçe kesinti saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 25 Aralık 2024 Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Su kesintisi 6 saat sürecek: İlçe ilçe kesinti saatleri
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İstanbullular, su kesintilerinin hangi ilçeleri kapsadığını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 25 Aralık'ta su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerin tahmini süreleri:

Su kesintisi 6 saat sürecek: İlçe ilçe kesinti saatleri - Resim : 1

İstanbul'da 25 Aralık 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Süreler:
Adalar: Burga Ada Geneli, Burgaada Mahallesi

Başlangıç: 08:55
Bitiş: 15:00
Eyüpsultan: Çağlayan Sokak No 8, Mithatpaşa Mahallesi

Başlangıç: 09:40
Bitiş: 12:00
Büyükçekmece: Kumburgaz Mahallesi, Meydan Sokak, Celaliye Mahallesi, Kamıloba Mahallesi

Başlangıç: 10:01
Bitiş: 14:00
Sarıyer: Uskumru Mahallesi, Atlasçiçeği Sokak ile Sezon Sokak kesişimi

Başlangıç: 11:11
Bitiş: 17:00
Bayrampaşa: Silahdar Terfi Merkezi, Kartaltepe Mahallesi, Yıldırım Mahallesi

Su kesintisi 6 saat sürecek: İlçe ilçe kesinti saatleri - Resim : 2

Başlangıç: 11:11
Bitiş: 13:30
Eyüpsultan: Silahdar Terfi Merkezi, Akşemsettin Mahallesi, Alibeyköy Mahallesi, Karadolap Mahallesi, Yeşilpınar Mahallesi, Çırçır Mahallesi

Başlangıç: 11:11
Bitiş: 13:30
Gaziosmanpaşa: Silahdar Terfi Merkezi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Karadeniz Mahallesi, Karayolları Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Merkez Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Sarıgöl Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Şemsi Paşa Mahallesi

Başlangıç: 11:11
Bitiş: 13:30
Beykoz: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Seyfi Baba Sokak, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Soğuksu Mahallesi, Çubuklu Mahallesi, Çiğdem Mahallesi, İncirköy Mahallesi

Başlangıç: 11:31
Bitiş: 17:00
İstanbullular, su kesintileri nedeniyle hazırlıklı olmalı ve suyu daha verimli kullanmaya özen göstermelidir.

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