Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri
Terkos-İkitelli isale hattında yapılacak iyileştirme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle, 2 Ocak Perşembe günü saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacaktır. İşte o ilçe mahalleler....
Arnavutköy ilçesi: Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri.
Esenyurt ilçesi: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.
Başakşehir ilçesi: Ziya Gökalp, İkitelli OSB, Kayabaşı, Şahintepe, Güvercintepe, Şamlar, Altınşehir, Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri.
Avcılar ilçesi: Tahtakale, Ispartakule, Firuzköy, Üniversite, Mustafa Kemal Paşa, Yeşilkent, Gümüşpala, Ambarlı, Cihangir ve Denizköşkler mahalleleri.
Küçükçekmece ilçesi: Atakent, Halkalı Merkez, Mehmet Akif, İstasyon, İnönü, Cumhuriyet, Kanarya, Fatih, Gültepe, Tevfikbey, Söğütlüçeşme, Kemalpaşa, Fevzi Çakmak, Yarımburgaz ve Halkalı Kayabaşı mahalleleri.
Büyükçekmece ilçesi: Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Güzelce, Türkoba, Pınartepe, Mimaroba, Sinanoba, Dizdariye, Fatih, Muratçeşme, Ulus ve Hürriyet mahalleleri.
Çatalca ilçesi: Nakkaş ve Kızılcaali mahalleleri.
İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir.
Ayrıca Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvurabilirsiniz.