Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri

Terkos-İkitelli isale hattında yapılacak iyileştirme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle, 2 Ocak Perşembe günü saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacaktır. İşte o ilçe mahalleler....

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi: Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri.






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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 2

Esenyurt ilçesi: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 3

Başakşehir ilçesi: Ziya Gökalp, İkitelli OSB, Kayabaşı, Şahintepe, Güvercintepe, Şamlar, Altınşehir, Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 4

Avcılar ilçesi: Tahtakale, Ispartakule, Firuzköy, Üniversite, Mustafa Kemal Paşa, Yeşilkent, Gümüşpala, Ambarlı, Cihangir ve Denizköşkler mahalleleri.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 5

Küçükçekmece ilçesi: Atakent, Halkalı Merkez, Mehmet Akif, İstasyon, İnönü, Cumhuriyet, Kanarya, Fatih, Gültepe, Tevfikbey, Söğütlüçeşme, Kemalpaşa, Fevzi Çakmak, Yarımburgaz ve Halkalı Kayabaşı mahalleleri.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 6

Büyükçekmece ilçesi: Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Güzelce, Türkoba, Pınartepe, Mimaroba, Sinanoba, Dizdariye, Fatih, Muratçeşme, Ulus ve Hürriyet mahalleleri.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 7

Çatalca ilçesi: Nakkaş ve Kızılcaali mahalleleri.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 8

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 9

Ayrıca Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvurabilirsiniz.

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Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri - Resim: 10
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