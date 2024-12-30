Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için planlı su kesintisi programını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 1

 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacaktır.

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 2

İŞTE O İLÇELER

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 3

Detaylı bilgi ve güncel su kesintisi duyuruları için İSKİ'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İSKİ Arıza ve Kesinti

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 4

Beyoğlu:

Kaptanpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 5

Esenler:

Menderes Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 6

Arnavutköy:

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi: 27 Aralık 2024 saat 11:25'ten itibaren başlayan su kesintisinin, 30 Aralık 2024 saat 00:00'a kadar sürmesi planlanmaktadır.

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 7

Kadıköy:

Fikirtepe Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 8

Maltepe:

Bağlarbaşı Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 9

Sarıyer:

Reşitpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

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Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri - Resim: 10

Tuzla:

Postane Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Üsküdar:

Kuzguncuk Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

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