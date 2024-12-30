Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için planlı su kesintisi programını duyurdu.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacaktır.
İŞTE O İLÇELER
Detaylı bilgi ve güncel su kesintisi duyuruları için İSKİ'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İSKİ Arıza ve Kesinti
Beyoğlu:
Kaptanpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Esenler:
Menderes Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Arnavutköy:
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi: 27 Aralık 2024 saat 11:25'ten itibaren başlayan su kesintisinin, 30 Aralık 2024 saat 00:00'a kadar sürmesi planlanmaktadır.
Kadıköy:
Fikirtepe Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Maltepe:
Bağlarbaşı Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Sarıyer:
Reşitpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Tuzla:
Postane Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Üsküdar:
Kuzguncuk Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.