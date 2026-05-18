Su kesintisine hazırlıklı olun, saatler sürecek: 19 Mayıs su kesintileri

İlgili su idareleri, tatil gününde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların tahmini bitiş saatlerini ve etkilenecek mahalleleri ilan etti.

İşte 19 Mayıs 2026 Salı günü büyükşehirlerdeki su kesintisi haritası:

📍 BURSA'DA GÜNLER SÜREN KANALİZASYON ÇALIŞMASI (BUSKİ)

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehir genelinde yürütülen büyük çaplı altyapı ve kanalizasyon hatları yenileme çalışmaları sebebiyle su hatlarında olası arızalara karşı tedbir amaçlı kesinti programını sürdürüyor.

Nilüfer İlçesi: Özlüce Mahallesi'nde birkaç gündür devam eden kanalizasyon çalışmaları kapsamında, içme suyu hattı güvenliği nedeniyle 19 Mayıs Salı günü saat 10:00 ile 18:00 arasında (yaklaşık 8 saat) zaman zaman su kesintileri uygulanacak.

Mustafakemalpaşa İlçesi: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde devam eden geniş altyapı seferberliği nedeniyle, 19 Mayıs günü de dahil olmak üzere 21 Mayıs'a kadar her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında şebeke sularında kesintiler veya basınç düşüklükleri yaşanabilecek.

📍 İSTANBUL'DA PLANLI BAKIM MESAİSİ (İSKİ)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), resmi tatil gününde de şebeke iyileştirme çalışmalarına ara vermiyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve şebeke hattı vana yenileme faaliyetleri kapsamında Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı lokal bölgelere belirli saatlerde su verilemeyecek.

Şehir genelinde büyük bir ana isale hattı kesintisi olmamakla birlikte, arıza ve bakım listesindeki güncel mahallelere suyun öğleden sonra kademeli olarak verilmesi planlanıyor. İstanbul sakinleri anlık arıza takibi için "Alo 185" hattı üzerinden sorgulama yapabiliyor.

📍 İZMİR'DE ELEKTRİK ARIZALARINA BAĞLI KESİNTİLER (İZSU)

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), GDZ Elektrik tarafından yürütülen şebeke ve OG hat bakım çalışmaları ile yerel ana boru arızaları nedeniyle pompa istasyonlarının etkilendiğini bildirdi.

Çiğli İlçesi: Atatürk, Esentepe ve İzkent mahallelerinde, elektrik dağıtım şirketinin arızalarına bağlı olarak su pompalanamaması nedeniyle geçici su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanıyor.

Ayrıca çevre ilçelerin (Ödemiş ve Karabağlar gibi) yüksek kesimlerinde, müteahhit çalışmaları esnasında şebekeye verilen hasarların tamiratı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren lokal kesintiler uygulanıyor.

📍 ANKARA'DA VANA VE POMPA DEĞİŞİMLERİ (ASKİ)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, başkentin bazı kritik noktalarında bayram mesaisinde olacak.

Mamak İlçesi: Küçük Kayaş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan P-25 pompa istasyonundaki vana ve debimetre değişim çalışmaları nedeniyle, çevre sokaklarda su baskısının düşmesi ve yer yer kesintiler yaşanması bekleniyor.

📢 Önemli Not: Su idareleri, arızaların ve planlı çalışmaların belirtilen tahmini sürelerden önce bitirilmesi için saha ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını, sular ilk geldiğinde kısa süreli bulanıklık olabileceğini hatırlatarak vatandaşların önceden tedbir almasını tavsiye ediyor.