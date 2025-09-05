Su stoğu kritik seviyede! İstanbul barajlarında son durum
İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte düşüşe geçti.
Uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarılarını yinelerken, İstanbul’un yaklaşık 3 aylık su stoğu kaldığı belirtiliyor. Bu durum, İSKİ’nin günlük baraj verilerine olan ilgiyi artırıyor.
5 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ’nin verilerine göre 5 Eylül Cuma günü İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %38,22 olarak ölçüldü. Bir önceki güne göre düşüş kaydedildiği belirtilen barajlarda son durum şöyle:
Ömerli Barajı: %32,82
Darlık Barajı: %51,3
Elmalı Barajı: %58,28
Terkos Barajı: %43,6
Alibey Barajı: %22,66
Büyükçekmece Barajı: %40,32
Sazlıdere Barajı: %36,62
Barajlardaki doluluk seviyelerinin kritik eşiklere yaklaşması nedeniyle uzmanlar, özellikle suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguluyor.