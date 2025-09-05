Su stoğu kritik seviyede! İstanbul barajlarında son durum

Uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarılarını yinelerken, İstanbul’un yaklaşık 3 aylık su stoğu kaldığı belirtiliyor. Bu durum, İSKİ’nin günlük baraj verilerine olan ilgiyi artırıyor.

5 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ’nin verilerine göre 5 Eylül Cuma günü İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %38,22 olarak ölçüldü. Bir önceki güne göre düşüş kaydedildiği belirtilen barajlarda son durum şöyle:

Ömerli Barajı: %32,82

Darlık Barajı: %51,3

Elmalı Barajı: %58,28

Terkos Barajı: %43,6

Alibey Barajı: %22,66

Büyükçekmece Barajı: %40,32

Sazlıdere Barajı: %36,62

Barajlardaki doluluk seviyelerinin kritik eşiklere yaklaşması nedeniyle uzmanlar, özellikle suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguluyor.