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Su tankeri güvenlik kulübesine girdi: 2 yaralı

Darıca ilçesinde kontrolden çıkan su tankerinin, bir inşaatın güvenlik kulübesine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Su tankeri güvenlik kulübesine girdi: 2 yaralı

 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan su tankerinin, bir inşaatın güvenlik kulübesine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'nde 41 R 4390 plakalı su tankeriyle maddi hasarlı kazaya karışan Dursun Demir araçtan indi.

Sürücünün araçtan inmesinin ardından hareket eden tanker, yolun karşısında bulunan bir inşaatın güvenlik kulübesine çarptı.

Kazada, aracın peşinden koşan sürücü Demir ile güvenlik kulübesindeki İsmail Aras hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla güvenlik kulübesinde hasar oluştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Su tankeri
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