Su tankerinin şarampole yuvarlanması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Su tankerinin şarampole yuvarlanması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

Kaza Altınözü ilçesinde meydana geldi. Yunushan Kavşağı'nda gerçekleşen kazada çevre yolunda ilerleyen su tankeri kavşağı dönen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası su tankeri bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Savrulan tankerin içinde sıkışan M.A. ve M.Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak M. A. ve M.Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenilirken hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Su tankerinin şarampole yuvarlanması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Gaz pedalı takılı kalan otomobil dehşet saçtı! Kazada 6 otomobil ve 1 motosiklet birbirine girdi!Gaz pedalı takılı kalan otomobil dehşet saçtı! Kazada 6 otomobil ve 1 motosiklet birbirine girdi!Yurt
# kaza # Ölümlü Trafik Kazası # hatay # polis # itfaiye
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Öne Çıkanlar Rusya - Türkiye İlişkilerini Bozmak İçin Kim Toplantı Yaptı? Emin Gürses açıkladı - Ulusal Kanal Rusya - Türkiye İlişkilerini Bozmak İçin Kim Toplantı Yaptı? Emin Gürses açıkladı - Ulusal Kanal Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih