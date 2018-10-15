Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Borsa yükselişte
Borsa yükselişte
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Suç işlerken ölen kardeşinin kimliğini kullandı ama yakalandı

Düzce'de doğduktan kısa süre sonra ölen kardeşinin kimliğini kullanarak suç işlediği iddia edilen şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Suç işlerken ölen kardeşinin kimliğini kullandı ama yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kentte iki ayrı suça karıştığı tespit edilen şüpheli Murat A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyon düzenlediği adreste, kapıyı açan annenin "Murat" diye seslendiği kişinin üzerinden Mehmet A'ya ait kimlik çıktı.

Ekipler, Mehmet A'nın sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine araştırmayı genişletti.

Hakkında yakalama kararı bulunan Murat A'nın 1975 yılında doğduktan kısa süre sonra öldüğü, şüpheli Mehmet A'nın kardeşi adına 2009'da Iğdır Nüfus Müdürlüğü'nden kendi resmini kullanarak çıkardığı sahte kimlikle çeşitli suçlar işlediği belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet A, "resmi evrakta sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "sahte kimlik kullanma" suçlarından tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.