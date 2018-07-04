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Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı, suç mağdurlarına yönelik "magdur.gov.tr" adlı internet sitesi kuruyor.

Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet, cinsel istismar mağdurları başta olmak üzere suç mağdurlarını bilgilendirmek amacıyla "magdur.gov.tr" isimli internet sitesinin kurulumunda sona geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, suç mağdurlarına yönelik özel bir internet sitesinin oluşturulmasına yönelik çalışma başlattı.

Tasarımında ve yazılımında sona gelinen "magdur.gov.tr" adlı internet sitesi, kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak. Site, mağdurların bilgilendirilmesinde etkin rol üstlenecek.

Buna göre, mağdurlar hangi haklara sahip olduklarını sitedeki bölümlerden öğrenebilecek.

Adli süreçle ilgili bilgilerin bulunacağı sitede, suç sonrasında hangi kurumlara nasıl başvuru yapılacağına ilişkin alanlar yer alacak.

Psikolojik desteğin anlatılacağı siteden mahkeme aşaması hakkında da bilgilere ulaşılabilecek.

Koruma tedbirlerine ve adli yardıma ilişkin bilgilerin aktarılacağı sitede, dilekçe örnekleri sunulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #mağdurlar #internet sitesi
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