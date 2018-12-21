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Suç örgütü çökertildi

İstanbul'da bir suç örgütü çökertildi. Şafak operasyonu ile baskın yapılan adreslerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Suç örgütü çökertildi

İstanbul'da bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. 

Çok sayıda polis ekipler halinde, gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yola çıktı.

Özel harekat ekiplerinin de desteği ile şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. 

Evler didik didik arandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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