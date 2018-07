Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve itirafçı olarak adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski hakim E.T. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında FETÖ üyesi olduğu, örgütte hakim ve savcılardan sorumlu olduğu, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olması dolayısıyla tahliye edilen eski hakim E.T. hakkında dava açıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık E.T'nin, 10 Ağustos 2016'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı, akabinde 31 Ağustos'ta da meslekten ihraç edildiği, ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı ve Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince de 13 Ağustos 2016'da tutuklandığı belirtildi.



Eski hakim E.T, iddianamede de geçen Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğine verdiği hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ilk ifadesinde şunları kaydetti:



"15 Temmuz'da meydana gelen hain saldırıda 248 şehit verdik. Bu hain saldırı esnasında Ankara'da bulunan zihinsel engelli kardeşim çöp kutusunun kenarına sığınarak zarar görmeyeceğini düşünmüştür. Bu saldırıda zihinsel engelli kardeşim çok korkup etkilenmiştir. Benim kardeşim dahi zarar görmüştür. Bu darbeye teşebbüs eden terör örgütü ile zerre kadar alakam var ise dışarıda bekleyen iki çocuğum ne bir daha beni görsün ne de ben onları göreyim, Allah hepimizin canını alsın. Ben bu zamana kadar hep devlet sayesinde büyüdüm ve okudum. Bugün devlet aleyhine bir iş yapmam her şeyden önce nankörlüktür. Böyle bir işe girişmedim girişmem de."



Savunmasında "iftira" dedi itirafçı oldu



İddianamede, şüpheli hakkındaki dosyanın, yetkisizlik kararıyla Ankara'ya, oradan İzmir'e ve ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı.



Bu süreçte, ilk başta suçlamaları kabul etmeyen eski hakim E.T'nin, tutulduğu Burhaniye Cezaevinden, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe gönderdiği ve örgütün yapısıyla ilgili ifadeler verdiği, dosyanın Ankara'ya gönderildiği sırada da Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Aralık 2016'da adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de iddianameye girdi.



Eski hakim E.T'nin, son verdiği ifadede itirafçı olarak örgütle ilgili bildiklerini anlattığı, bazı isimleri söylediği belirtildi.



ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi



Öte yandan, eski hakimin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı, hakkında yapılan ihbarlar neticesinde HSYK seçimlerinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hakim ve savcı görevini yürüten kişileri arayarak örgütün desteklediği adaylar için oy istediğine yönelik detaylar da iddianameye girdi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada ve iddianamede, E.T'nin "ByLock yazışma içerikleri", şüpheli ve tanık ifadeleri, talimatla Bank Asya'ya para yatırdığına yönelik tespitler ile bazı bilirkişi raporlarına yer verildi.



Eski hakimin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.